In via Nardone a Caira sono iniziati i lavori della pubblica illuminazione. Al temine di questo intervento ci si sposterà in via Orsaia per completare il secondo tratto (circa 300 metri), rimasto al buio da tempo.

La presidente del consiglio comunale, Barbara Di Rollo, e il consigliere Fabio Vizzacchero, che si sono interessati per la soluzione del problema particolarmente avvertito dai residenti, avevano annunciato l'intervento con comprensibile enfasi: «Dopo oltre dieci anni avevano detto due strade della frazione di Caira vedranno la luce».

In via Nardone era stato fatto lo scavo e predisposta la linea, rimanevano i pali da installare. L'illuminazione sarà a led, di nuova generazione e a risparmio energetico. Quanto prima, assicura noi due consiglieri, si interverrà anche in via Monacato. Come pure sono da illuminare alcuni tratti di via Caira, nei pressi del campo di concentramento.