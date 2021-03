Il Comune pubblica una nota dell'Acea con cui il gestore idrico rende noto ai cittadini che, nella giornata di domani, venerdì 26 marzo, si verificheranno alcune interruzioni del flusso idrico.

Si legge nell'avviso che «a causa della mancata tensione in arrivo da parte di E-distribuzione presso il rilancio Colle Alto, si verificherà una sospensione del flusso idrico il giorno 26 marzo dalle 9.30 fino alle 16.

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti. L'interruzione del servizio interesserà in particolare le zone di via Fontana del Gatto, via Fontana di Colle Alto e parte di via Pedemontana».

Dunque, l'Acea assicura che il regolare ripristino dell'erogazione è previsto nella stessa giornata dei lavori, salvo inconvenienti. In ogni caso, il numero verde per segnalare guasti o problemi al gestore è sempre 800-191332.