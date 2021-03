<Le scriviamo spinti da un profondo sentimento di gratitudine. In un momento storico, in cui tutto è reso più difficile dalla pandemia e troppo spesso si sente parlare di malasanità, abbiamo potuto constatare l'elevato livello di competenze professionali della struttura sanitaria pubblica di cui lei è il direttore generale. Ci riferiamo in particolare al Reparto di Neurochirurgia diretta dal Prof. Giancarlo D'Andrea>.

A scrivere alla dottoressa Pierpaola D'Alessandro, direttore generale dell'azienda ospedaliera "Spaziani" di Frosinone sono alcuni familiari di Giusy, papà Antonio, la sorella Isabella e il cognato Marino. «Il nostro ringraziamento va al prof. D'Andrea che dirige il reparto di Neurochirurgia, alle dottoresse Maiola, La Pira e La Valle, che, oltre alle eccellenti qualità professionali con le quali hanno donato una seconda vita alla nostra Giusy attraverso un difficilissimo intervento chirurgico, hanno dimostrato una disponibilità costante nel fornire spiegazioni e nel preoccuparsi di aggiornarci quotidianamente sulle sue condizioni cliniche.

Grazie al medico e al personale del 118, al dott. Vendettuoli che hanno soccorso Giusy, alle anestesiste, alla caposala del reparto, alle infermiere, terapiste, operatori OOS e a tutti coloro che direttamente e indirettamente hanno collaborato e collaborano ad alleviare le sofferenze della nostra Giusy e di ogni ammalato.

Chi come Giusy ha visto la propria vita sfuggirle di mano e come noi ha visto il mondo crollare non dimenticherà mai l'alta professionalità, l'umanità e la disponibilità ricevuta>.