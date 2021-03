Condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione in abbreviato perché accusato di abusi sessuali nei confronti di una minorenne. La sentenza è stata emessa dal gip del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, nei confronti di Franco D., un operaio cinquantenne di Castelforte. Una vicenda che avrà sicuramente degli ulteriori sviluppi giudiziari, in considerazione del fatto che il legale difensore dell'operaio, l'avvocato Gianfranco Testa, ha già annunciato il ricorso in appello.

La vicenda ha avuto inizio dopo la denuncia ai carabinieri presentata dalla famiglia della minorenne, la quale ha raccontato agli inquirenti di essere stata vittima di attenzioni da parte dell'operaio nella zona di Santi Cosma. Una storia che per la presenza di una minorenne è rimasta molto riservata, sino all'ultima udienza dell'altro giorno, al termine della quale è stata riconosciuta la responsabilità dell'operaio, che è stato condannato. Secondo la ricostruzione che è stata fatta sembra che il tutto si è verificato sulla macchina dell'uomo, dove era presente anche la figlia minorenne dell'operaio, amica della coetanea che ha poi denunciato gli abusi, consistenti in palpeggiamenti nelle parti intime.

Nel corso delle udienze la difesa dell'indagato ha cercato di smontare le accuse rivolte al proprio assistito, facendo riferimento a presunte "anomalie" che ci sarebbero state nella dinamica dei fatti. Una di queste riguarderebbe il fatto che la giovane fatta oggetto delle attenzioni si trovava seduta nella parte posteriore dell'abitacolo, mentre la figlia dell'imputato era seduta al fianco del padre. Una situazione che comunque, secondo l'avvocato Gianfranco Testa, presentava dei dubbi proprio per la disposizione degli occupanti all'interno del veicolo. La stessa difesa ha poi posto l'accento sul fatto che la minorenne non avrebbe digerito qualche rimprovero dell'operaio. Invece la vittima ha insistito sulle attenzioni che avrebbe ricevuto, confermate anche nella fase dibattimentale.

Dopo alcune udienze, l'altro ieri, c'è stata la sentenza con il riconoscimento delle responsabilità nei confronti dell'uomo di Castelforte. L'avvocato Gianfranco Testa, dal canto suo, ora attende le motivazioni della condanna, che dovranno essere rese note entro novanta giorni. Proprio in base a quanto sarà riportato si baserà il ricorso in appello, che sarà sicuramente presentato. Una vicenda che nella zona di Castelforte e Santi Cosma e Damiano ha suscitato non poco clamore, ma che avrà ulteriori strascichi, visto che è destinata ad essere di nuovo discussa in altre aule giudiziarie.