Ci vorranno sessanta giorni per conoscere i risultati dell'autopsia eseguita ieri mattina sul corpo di Maria Rosaria Capomacchia, la pensionata originaria di Sessa Aurunca - ma residente a Cassino - venuta a mancare a 75 anni lo scorso 18 marzo, dopo un mese di ricovero al Santa Scolastica. La pensionata, risultata positiva al Covid, era infatti stata ricoverata per molto tempo nel nosocomio cittadino: una lunga degenza, con momenti in cui sembrava essere stato registrato - come trapelato nelle scorse ore - anche un leggero miglioramento. Invece la situazione è improvvisamente precipitata. E il 18 marzo scorso la settantacinquenne è morta in ospedale.



La comunicazione

La notizia ha sconvolto i familiari che, dopo una prima comprensibile battuta d'arresto vinti dal dolore per la perdita, si sono rivolti alla procura di Cassino per chiedere che venisse fatta chiarezza sulla sua improvvisa scomparsa presentando una denuncia, la prima in tal senso nel nostro territorio.

La pg, coordinata dal pm Alfredo Mattei, ha proceduto nel sequestro delle cartelle cliniche della pensionata e della salma. E all'iscrizione nel registro degli indagati di sette professionisti del nosocomio di diversi reparti, tra medici e personale sanitario - alcuni dei quali rappresentati dagli avvocati Vittorio e Sandro Salera, Paolo Marandola e Carlo Beneduci - a loro garanzia, per consentire loro di prender parte agli esami irripetibili. Gli unici in grado di fugare ogni dubbio e di offrire un quadro più chiaro.



Gli esami

Ieri mattina si è quindi proceduto, intorno alle 10.30 in procura, all'affidamento dell'incarico ai consulenti per poter eseguire l'autopsia sul corpo della pensionata, iniziato poco meno di un'oretta dopo.

Circa quattro ore, dopo il giuramento del medico legale, il dottor Adelmo Straccamore, per poter effettuare ogni attività irripetibile ritenuta necessaria a offrire le risposte attese dalla famiglia. L'autopsia, i cui risultati sono attesi tra 60 giorni, servirà a chiarire le reali cause del decesso e ad escludere una possibile responsabilità medica.