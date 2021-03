Da domani i medici di medicina generale non somministreranno il vaccino di AstraZeneca.

La decisione, assunta dalla Asl di Frosinone, è la diretta conseguenza del taglio delle dosi spettanti al Lazio. Ne arriverà soltanto il 10% del preventivato. Da qui la necessità di rimodulare la programmazione. La Asl ha chiesto ai medici di base di completare gli appuntamenti in agenda per ieri e oggi. Al tempo stesso, li ha informati che da venerdì chi aveva, presso i medici di medicina generale, un appuntamento per la somministrazione di AstraZeneca dovrà pazientare fino all'arrivo di nuove dosi.

La Asl conta di risolvere la problematica nel più breve tempo possibile, e ha detto ai medici di base di accelerare con le vaccinazioni dei soggetti estremamente vulnerabili con Pfizer che sarà regolarmente distribuito.

Nel frattempo, saranno assicurate le prenotazioni, sempre con AstraZeneca, previste per i prossimi giorni con la Asl. Anzi, l'azienda di via Fabi conta di recuperare entro il 31 marzo gli appuntamenti saltati per lo stop di quattro giorni deciso dall'Agenzia europea del farmaco che, la scorsa settimana, aveva temporaneamente e per precauzione sospeso AstraZeneca.

Coloro che avevano un appuntamento in quei giorni - assicura la Asl - sono stati tutti chiamati e avranno un nuovo appuntamento entro il 31 marzo: «Saranno tutti riprenotati», fanno sapere dalla Asl.

«In questi giorni - scrive la Asl sulla pagina Facebook - le vaccinazioni non hanno arrestato di un passo nell'Asl di Frosinone. I vaccini sono stati inoculati regolarmente e abbiamo iniziato a recuperare quelli sospesi. Le nostre strutture, i nostri operatori sono pronti. Insieme, uniti, ancora. Finché non ne saremo venuti fuori. Finché non avremo vinto noi».

L'azienda sanitaria locale di Frosinone comunica poi di avere le "panchine", «secondo l'ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Figliuolo. Le dosi di vaccino residue a fine giornata, qualora non conservabili, sono eccezionalmente somministrate in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal piano nazionale (soggetti estremamente vulnerabili, personale sanitario, insegnanti, forze dell'ordine, fascia d'età...)».

Intanto sono 58.925 i vaccinati nella Asl di Frosinone. Rispetto alla giornata precedente si registra un incremento di 1.904 dosi. Nel Lazio raggiunta quota 870.763 con le 24.777 vaccinazioni di ieri. Sono 255.881 i vaccinati con la doppia dose. Nell'Asl di Frosinone effettuate 65.895 prenotazioni (+ 1.143).