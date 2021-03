Da oggi l'INI Città Bianca è centro di vaccinazione anti-Covid19 a supporto della campagna regionale. Nella struttura di Veroli del Gruppo INI, in un percorso indipendente, creato ad hoc per la somministrazione in sicurezza, 200 pazienti hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer.

"Oggi è una giornata importante per il nostro territorio e per la cittadinanza. Siamo orgogliosi si poter contribuire fattivamente al piano di vaccinazione anti Covid, in piena collaborazione con le istituzioni sanitarie"- dice Eleuterio D'Ambrosio, Direttore Sanitario dell'INI Città Bianca - Abbiamo fatto ogni sforzo possibile per allestire in tempi record un percorso esterno, indipendente e sicuro per tutti coloro che prenotano il vaccino nella nostra struttura e devo dire che l'apprezzamento da parte delle prime persone vaccinate ci ripaga ampiamente di questo impegno".

"Questo è solo l'inizio"- prosegue D'Ambrosio – Somministreremo quotidianamente 200 dosi di Pfizer in questa fase e con la piena sinergia tra pubblico e privato riusciremo a velocizzare la campagna vaccinale e usciremo prima da questa pandemia."

Il vaccino si prenota esclusivamente tramite il portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home