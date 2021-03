Proseguiamo il nostro viaggio nelle comunità di recupero per tossicodipendenti della provincia. Dopo la prima tappa presso la "Exodus" di Cassino, è oggi la volta della "In Dialogo" di Trivigliano, con sedi in tutto il mondo fra cui Perù, Colombia, Argentina e Ucraina. Un percorso finalizzato a capire come si è evoluto e si sta evolvendo il fenomeno delle dipendenze dalle droghe in Ciociaria, con un inevitabile riferimento all'attuale situazione condizionata dalla pandemia di Covid.

Fondatore della comunità "In Dialogo", che a giugno festeggerà i suoi trenta anni di attività, è Padre Matteo Tagliaferri. Lo abbiamo intervistato.

Come si è evoluto il fenomeno tossicodipendenze nel nostro territorio?

«Non diversamente da quanto avviene nel resto d'Italia.

La differenza fondamentale rispetto a 10 o 15 anni fa è che oggi esiste un vero e proprio spaccio online che si sviluppa attraverso centinaia di siti Internet, con sede soprattutto in Olanda, dove con estrema facilità è possibile acquistare le sostanze che maggiormente vengono oggi usate da giovani e giovanissimi: extasy e anfetamine su tutte. Un aspetto che ha moltiplicato il consumo con effetti ancora più devastanti delle droghe per così dire "classiche"»?

A cosa si riferisce?

«Alle conseguenze gravissime che queste sostanze provocano nell'organismo degli assuntori, specie se in giovane età, che risultano destabilizzati, e, ancora di più, nella psiche e a livello comportamentale. Tanto è vero che per combatterle si fa ricorso sempre più spesso alla medicalizzazione del paziente, trattato con cure psichiatriche che però non vanno alla radice del problema, offrendo solo un'attenuazione del malessere ma non la sua cura. In altre parole, non si va al centro del problema che, anzi, viene "nascosto" dai farmaci così marcendo nel corpo e nel cervello dei ragazzi e appesantendone i danni».

Eroina e cocaina sono ancora in uso?

«Sì, ad esse fanno ricorso gli assuntori che sono caduti nel tunnel anni fa, prima dell'avvento dei circuiti di vendita online, e che oggi continuano ad usarle. Un mercato, anche questo, dalle dimensioni molto notevoli, intorno al quale si muovono pusher senza scrupoli e organizzazioni criminali che ne traggono profitti enormi».

Ha accennato all'età dei consumatori, parlando di giovani e giovanissimi "clienti". L'età media dei tossicodipendenti si è quindi abbassata?

«Purtroppo sì. E anche in modo marcato. Oggi i primi approcci con le droghe si hanno già a 12-13 anni, se non prima, grazie, lo ripeto, agli spacci online accessibili a tutti e comodamente anche dal proprio smartphone».

La pandemia di Covid quanto e come ha influito sullo sviluppo delle tossicodipendenze? «Moltissimo: i consumatori, già alle prese con gravi problemi interiori, si sono ritrovati spesso nella solitudine più totale, senza più momenti aggregativi, di svago, di socializzazione. E questo ha provocato una loro ulteriore alienazione che li ha condotti ad aumentare il consumo di droghe oppure ad avvicinarsi ad esse per la prima volta. Il momento, come è sotto gli occhi di tutti, è molto particolare. Le famiglie vivono una fase difficilissima e sono messe duramente alla prova.

Il disagio già esistente nei giovani, vittime di una società malata e di un mondo spietato, viene amplificato e spesso "escono di testa"».

Cosa significa?

«Le nuove droghe acquistabili online, e non solo extasy ed anfetamine, provocano seri danni cerebrali e i ragazzi sbandano paurosamente, perdono il contatto con la realtà. Le famiglie fanno fatica a riconoscere per tempo questi sintomi e così sempre più di frequente si trovano davanti a figli-estranei, di cui non sanno nulla o molto poco, che all'improvviso, quando le droghe macerano il loro cervello, tornano a casa e spaccano tutto, divenendo intrattabili. Solo a quel punto, ovviamente con le dovute eccezioni, le famiglie intervengono per contenere gli effetti delle droghe. Ma lo fanno in modo spesso errato, ricorrendo non più alle comunità ma agli psicologi e psichiatri che imbottiscono i giovani di psicofarmaci senza indagare sulle reali cause del male che li ha portati a drogarsi. Così facendo è sempre più difficile uscirne. E farlo bene».

Il ricorso alla comunità di recupero è quindi minore?

«E' molto diminuito il numero di quanti bussano alla nostra porta. Tante, troppe famiglie, preferiscono lasciar andare, chiudere un occhio se non tutti e due e affidare i figli alle medicine».

Voi, invece, quale cura proponete?

«Portare i ragazzi a riscoprire se stessi, cercare insieme a loro le vere cause del ricorso alle droghe, esplorare la loro anima, fargli scrollare di dosso le paure che li attanagliano. Tutto questo accompagnandoli in un viaggio dentro se stessi, che tanti hanno paura di compiere ma che costituisce il vero percorso per uscire dal tunnel. Nella nostra comunità accompagniamo i ragazzi in questo viaggio, li prendiamo per mano e li facciamo riflettere su cosa sono, cosa vogliono, cosa è per loro la vita. Gli facciamo riscoprire i veri ideali e valori, che non sono certo i beni materiali ma quelli interiori e intimistici.

Li portiamo a contatto con il loro "io". Gli siamo vicini e li aiutiamo a riscoprire il rispetto per se stessi. Grazie a questi percorsi otteniamo risposte più mature, non solo istintive, e riusciamo a fargli capire il valore delle responsabilità e a fargli recuperare fiducia nei propri mezzi. In questo modo li portiamo fuori dal tunnel».

Si parla molto delle nuove dipendenze dalla tecnologia. Ci conferma questo aspetto?

«Purtroppo sì. Giovani e giovanissimi sono sempre più spesso soli in casa e vivono nella solitudine di famiglie che non riescono ad ascoltarli. Ecco, quindi, che diventano dipendenti da smartphone, play station e video giochi. Dipendenze che poi, spesso, si evolvono negativamente e portano gli adolescenti nelle spire devastanti delle sostanze stupefacenti».