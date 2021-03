I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Pontecorvo, coadiuvati dai militari della Stazione di Ausonia, hanno denunciato un 41enne di Castelforte per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

I militari operanti, impegnati in un servizio antidroga, hanno controllato l'uomo a bordo della sua autovettura trovandolo in possesso di due involucri in plastica contenenti droga che aveva nascosto nel giubbotto e nella sua autovettura.

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro dello stupefacente ed alla denuncia del fermato.