Tragedia questa mattina a Roma dove un'anziana si è lanciata dalla finestra per sfuggire alle fiamme. Un rogo è infatti divampato al terzo piano di una palazzina e la donna, in preda al panico, ha cercato una via di fuga. L'impatto col il cortile interno non le ha lasciato scampo: inutili i tentativi del personale sanitario del 118 di rianimarla, la 74enne è deceduta. Il marito, invece, 67 anni, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Santo Spirito.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco nonchè Polizia e Carabinieri. L'appartamento dove è divampato il rogo è stato reso inagibile. Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento portate a termine dalla squadra dei pompieri.