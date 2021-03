Grave incidente in autostrada tra Anagni e Ferentino in direzione sud. Coinvolti due mezzi pesanti e un'auto. Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale sottosezione A1 e il personale di Autostrade per l'Italia. È successo questa mattina prima delle 8. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.

"Sulla A1 Milano-Napoli tra Anagni e Ferentino verso Napoli si è risolto l'incidente avvenuto al km 615.

Si registrano 4 km di coda in diminuzione con uscita ad Anagni e rientro in autostrada a Ferentino". Questo l'avviso di Autostrade per l'Italia.