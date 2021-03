Come prevedibile, dopo il lunedì, tornano a salire i casi di Covid in Ciociaria. Ma il dato, 147 nuovi positivi, si tiene sotto le 150 unità. Continua, pertanto, la discesa dei contagi già avvertita la passata settimana: per il secondo giorno consecutivo i positivi non hanno superato i 150 e ciò non accadeva da un mese esatto, ovvero dal 22 e 23 febbraio. Cala il numero dei morti, ieri 2, mentre scende al 7,26% il tasso di positività.



I decessi

La lista dei morti di Covid si allunga di altri due nominativi. Si tratta di una donna di 47 anni residente a Sant'Andrea sul Garigliano e una donna di 87 anni residente a Vallecorsa. Negli ultimi sei giorni sono morte 26 persone, mentre nel mese di marzo si contano 68 vittime contro le 73 di gennaio e febbraio. Il totale dall'inizio della pandemia è di 480 morti.



I nuovi casi

Sono 147 i nuovi positivi registrati dalla Asl di Frosinone. In due giorni sono 215 ovvero meno di quanti se ne erano registrati nella sola giornata di martedì 9 marzo (256). Rispetto alla passata settimana, al martedì, si registrano una diminuzione di 104 contagi e un meno 32,6%, rispetto a due settimane fa la differenza è più netta meno 195 e meno 47,5%.

I nuovi contagiati arrivano, ancora una volta, soprattutto da Frosinone e Alatri. Il capoluogo ne conta 25, mentre la città ernica 19. Per il dato di marzo c'è ora il sorpasso di Frosinone che ha registrato 627 positivi contro i 625 di Alatri. Complessivamente, in tutta la Ciociaria, marzo ha fatto registrare 4.878 contagi, per una media giornaliera di 212,09, leggermente più bassa dei 219,6 di novembre.

Tornando ai dati di ieri si segnalano 11 casi a Veroli, 9 a Sora, 7 ad Anagni, Ceccano e Isola del Liri, 6 a Boville Ernica, 5 a Roccasecca, 4 ad Alvito, Amaseno e Monte San Giovanni Campano, 3 a Broccostella, Ferentino e Pofi, 2 ad Arpino, Cassino, Fontana Liri, Pico, Pontecorvo, San Giovanni Incarico e Vallecorsa, 1 ad Arnara, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceprano, Fiuggi, Fumone, Morolo, Patrica, Picinisco, Piedimonte San Germano, Ripi, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Santopadre e Vico nel Lazio. Si conta almeno un positivo in 38 centri ciociari.

Dall'inizio del mese dopo Frosinone e Alatri ci sono Veroli con 402 contagi, quindi Sora con 267, Monte San Giovanni Campano con 263, Ceccano con 210, Isola del Liri con 197, Ferentino con 165, Boville Ernica con 164, Anagni con 126, Cassino con 123, Arpino con 85, Torrice con 60, Fiuggi con 58, Ceprano con 57, Pontecorvo e Vallecorsa con 53 e Piedimonte San Germano con 52.

Nelle ultime tre settimane Frosinone è passata da 179 (3-9 marzo) a 219 (10-16 marzo) e 196 positivi (17-23 marzo), Alatri da 223 a 222 e 151, Veroli da 128 a 145 e 104, Sora da 93 a 106 e 59, Monte San Giovanni Campano da 136 a 70 e 44, Ceccano da 68 a 67 e 63, Isola del Liri da 85 a 57 e 46, Ferentino da 62 a 52 a 39, Boville Ernica da 49 a 62 a 42, Anagni da 44 a 24 a 40, Cassino da 35 a 35 a 46, Arpino da 33 a 27 a 19, Torrice da 19 a 24 a 12, Fiuggi da 20 a 16 a 14, Ceprano da 21 a 18 a 18, Pontecorvo da 16 a 33 a 4, Vallecorsa da 14 a 11 a 21 e Piedimonte San Germano da 25 a 16 a 8. Nelle ultime due settimane si segnalano i dati di Castro dei Volsci (da 14 a 26), Fontechiari (da 16 a 11) e Ripi (da 12 a 11).



Il tasso

Continua a rimanere sotto la doppia cifra l'indice di positività. Ieri il rapporto tra casi scoperti e test eseguiti si è fermato al 7,26%, il più basso dal 7 marzo quando era al 6,77%. Il tasso del mese è al 12,05% anche se la scorsa settimana era disceso fino all'8,95%.

I tamponi

Il grande lavoro di tracciamento delle ultime settimane ha prodotto un'impennata di tamponi, mai così tanti. Nelle ultime due settimane sono stati quasi 33.000. Anche ieri si è registrato un numero elevato con 2.023 test, anche se martedì scorso erano 2.413. E infatti, in questi primi due giorni della settimana, rispetto alla precedente si contano 588 tamponi in meno. All'inizio di marzo erano 9.665.

I guariti

Nel bollettino dell'Asl diffuso ieri sono riportati anche 351 negativizzati. Con quelli di lunedì in questa settimana sono 449 più dei 298 allo scorso martedì.