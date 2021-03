L'associazionismo è vivo in forme molto diverse dal solito in questo periodo. Indiegesta, dopo avere organizzato un "Dieciminuti Film Festival" a distanza, ha messo i suoi spazi a disposizione degli studenti e promosso altre iniziative, scende in campo per la Giornata dei disturbi dell'alimentazione.

Lo scorso 15 marzo si è svolta la quarta Giornata nazionale contro i disturbi dell'alimentazione, iniziativa sancita nel marzo del 2018 dal Presidente del Consiglio. La "Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla" è stata promossa per la prima volta nel 2012. Questa iniziativa offre una speranza a quanti stanno lottando contro i disturbi alimentari e punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei Dca: anoressia, bulimia, binge eating, obesità, Ednos e tante e nuove forme. In tutta Italia, durante questa Giornata, vengono organizzati eventi di vario genere: convegni, presentazioni di libri, banchetti informativi, colorazioni lilla di fontane e monumenti.

Per l'occasione l'associazione culturale ceccanese ha realizzato un video informativo molto interessante per sensibilizzare sul tema. Al centro del video c'è proprio la situazione di chi soffre per questi disturbi sotto il segno dello slogan: "Non Sono Solo Parole!". È l'invito a una più generale e diffusa sensibilità nei confronti di chi soffre di questi disturbi.