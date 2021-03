L'inciviltà e la mancanza di rispetto per l'ambiente e per il prossimo non va in lockdown. L'ultimo esempio lo segnala un cittadino di Atina che lamenta la presenza ormai fissa di una discarica in via Latina.

Secondo la sua testimonianza, i rifiuti vengono anche bruciati facendo tutto un falò: carta, plastica, legno e tanti altri scarti. Urge una bonifica.