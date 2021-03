Una idea lanciata in piena pandemia e con tutti dentro casa. Ma che nel giro di pochi mesi ha avuto un così grande successo tanto che il gruppo Fb "Ricette culinarie del nostro territorio", pensato e ideato da Luca Tagliaferri, ha raggiunto oltre cinquemila iscritti con alcuni anche dai vari Continenti. E ogni giorno grazie alla bravura dei partecipanti, tutti con la passione della cucina, vengono sfornati e cucinati dei piatti di ogni genere.

E non solo casalinghe ma anche professioniste costrette a stara a casa e che ora hanno tempo di dedicarsi alla loro passione e poi tanti uomini che stanno dando, come lo stesso Luca, dimostrazione del loro saper cucinare. Tra gli obiettivi del gruppo ce ne è uno a cui tiene lo stesso Luca. «Mi piacerebbe far certificare le fettuccine ciociare facendo rientrare questo nostro piatto tipico in un percorso di degustazione». Insomma in attesa del ritorno alla normalità anche oggi sulla pagina Fb del gruppo si potranno ammirare tante delizie .