In questo periodo, ormai da mesi, nel buio delle restrizioni e del distanziamento sociale, a San Giovanni continua a brillare una luce, di speranza, di gioia, di condivisione. Nessuno è stato lasciato solo, nel bisogno sia materiale che spirituale. Un pacco di pasta, una parola di conforto, il silenzio e l'ascolto. Tutti piccoli gesti che hanno fatto, in alcuni casi, la grande differenza. Ma cosa è una famiglia, se non un gruppo di persone che si sostengono, si supportano e dividono quello che c'è, anche quando è poco. ù

A San Giovanni la quotidianità è amore, e ogni occasione è quella giusta per il confronto e la crescita. Una di queste occasioni è stata colta sabato pomeriggio sulla piattaforma Meet. «Bellissimo pomeriggio condiviso dalla nostra comunità parrocchiale come vera famiglia di famiglie - commentano dalla parrocchia - Tantissime famiglie si sono ritrovate virtualmente in rete ma realmente connesse nella preghiera in preparazione alla Santa Pasqua. L'incontro, con spunti e riflessioni sull'Amoris Laetitia, è stato un'occasione di catechesi esperienziale dove la parola del vangelo è entrata nel cuore di ciascuno e ha parlato alla vita delle persone.

A fine incontro ciascuno ha avuto modo di far risuonare la parola e condividere le sensazioni di quel momento con una espressione, una frase o una semplice parola, creando una vera e propria bacheca virtuale di condivisione».

Don Giovanni, al termine dell'incontro, ha invitato a un abbraccio in famiglia facendo sperimentare a ciascuno dei presenti il "di più" del calore di un abbraccio: la tenerezza dell'amore di Dio pronto a donare la vita per amore. Un'esperienza davvero emozionante.