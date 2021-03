Stava passeggiando in via Marignana, a Mogliano Veneto (Treviso), quando un ragazzo in bicicletta l'ha assalita e accoltellata. Sfortunata protagonista di questo terribile episodio una ragazza di 26 anni, aggredita intorno alle ore 17 di ieri, lunedì 22 marzo 2021. Ora la giovane è in grave condizioni, ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale di Treviso. A dare l'allarme, come riferito dall'AdnKronos, alcuni operai che hanno assistito alla scena. La ragazza è stata trovata in un fossato e subito soccorsa.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno fermato un ragazzo italiano di 17 anni, il quale avrebbe colpito la 26enne con più fendenti. Il ragazzo è stato subito portato in caserma e sottoposto ad interrogatorio, ma al momento non sono trapelati particolari elementi rispetto alle motivazioni del gesto. L'arma utilizzata per mettere in atto l'aggressione è stata rinvenuto poco dopo dai carabinieri: sul posto si erano preventivamente portati anche i vigili del fuoco.