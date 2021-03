Il giorno dei funerali. La salma di Alessandro Forletta arriverà oggi alle 12 circa nella chiesa di Santa Restituta. Sul corpo dell'uomo, trovato senza vita lo scorso 12 marzo nel fiume Liri a Balsorano, sabato mattina è stata eseguita l'autopsia all'ospedale di Avezzano e ieri mattina la salma è stata riconsegnata alla famiglia.

È stato il fratello Carlo ad annunciare che oggi, alle 15, si svolgeranno i funerali nella chiesa di Santa Restituta per salutare per l'ultima volta Alessandro. La ditta incaricata dalla famiglia di curare il servizio funebre è la "Santa Restituta"di Sora.

Il trentanovenne lascia un grande vuoto tra quanti lo conoscevano e gli volevano bene, oltre a un dolore senza fine per i suoi familiari, in special modo per la mamma che viveva con lui nel quartiere Pontrinio e che dopo quel maledetto 11 marzo non lo ha più visto tornare a casa.