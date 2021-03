«Continuiamo a ripetere che siamo in "guerra". Ed è vero. Poi però non esiste una legislazione speciale e i medici in prima linea sono sottoposti ad un fuoco micidiale. Senza protezione alcuna. Basta. Non si può pensare di andare avanti in questo modo». Non usa mezzi termini Fabrizio Cristofari, presidente dell'ordine provinciale dei medici. Spiega: «È ora di dire le cose come stanno. Ogni giorno in Italia, da mesi, si registrano più morti del terremoto de L'Aquila. Più morti di un doppio disastro aereo. Vogliamo renderci conto di quello che sta succedendo da più di un anno a questa parte? E dire, per esempio, che nella guerra contro il Covid, abbiamo perso quasi tutte le battaglie? Mi riferisco all'impatto iniziale, alla seconda e alla terza ondata. E a molte altre cose. Ne abbiamo vinte poche finora di battaglie. Siamo in un'emergenza mai vista prima, ma non c'è una legislazione speciale e straordinaria legata a questa situazione. All'inizio ci fu, tra le altre, la grande difficoltà di trovare i dispositivi di sicurezza. E gli indirizzi ministeriali sono cambiati più volte. Oggi nessuno sembra rendersi conto che è fondamentale una legislazione che "schermi" medici e infermieri sul doppio fronte delle vaccinazioni e del contrasto quotidiano ad un virus maledetto.

Perché noi siamo in trincea da oltre un anno per soccorrere e curare le tantissime persone colpite dal Covid. E se poi succede che un malato non ce la fa, dopo che è stato fatto tutto il possibile, certo non possiamo essere chiamati a rispondere di un evento del genere. A meno che non ci siano state delle inadempienze macroscopiche e clamorose. Che però non ci sono. E neppure è pensabile che chi ha somministrato una dose di vaccino possa essere chiamato a rispondere di eventi avversi. Tutto si può pensare di fare in questa fase, meno che attuare strategie di "medicina difensiva" sul versante del Covid-19. Perché questo comporterebbe anche un aumento della mortalità. Di almeno il 30%. Medici e infermieri che lottano contro il virus non possono svolgere il loro lavoro avendo paura di eventuali conseguenze per eventi a loro non addebitabili.

Noi siamo disposti ad andare avanti in questo modo, ma chiediamo considerazione sotto questo punto di vista. Occorre una legislazione speciale. Medici e infermieri stanno pagando un prezzo terribile alla pandemia. In termini di decessi, di contagi e di tutto il resto. Non è possibile doversi preoccupare anche delle conseguenze di eventi a noi non addebitabili. A chi sta comodamente in salotto a filosofeggiare dico di venire una volta in ospedale per rendersi conto che davvero questa è una "guerra" senza precedenti. E quando si è in guerra servono le leggi di guerra».

Aggiunge Cristofari: «Un discorso simile vale pure per tutti i livelli apicali che hanno responsabilità amministrative e dirigenziali. Su un versante diverso naturalmente, di carattere amministrativo. Nel senso che, fermo restando il rispetto delle regole e la trasparenza, andrebbero individuate procedure più snelle e rapide per quanto riguarda l'acquisto di mascherine, dispositivi di sicurezza e farmaci. Per non parlare dei vari protocolli che vanno resi operativi con celerità. Senza dimenticare il versante relativo al personale: mi riferisco alla possibilità di ricorrere a schemi contrattuali semplici e veloci per avere a disposizione più medici specialisti e infermieri. Così come sarebbe auspicabile che perfino le normali dialettiche interne e con le diverse associazioni fossero improntate alla reciproca consapevolezza della straordinarietà e della gravità di questa emergenza.

Senza rinunciare ai diritti, ai doveri e alle rivendicazioni, ma rendendosi conto che la priorità per tutti è combattere il Covid-19.

Infine credo che sia giusto pensare di riconoscere a tutti coloro che da oltre un anno sono in prima linea contro il virus delle premialità non limitate all'aspetto economico.

Ma estese, per esempio, al campo della carriera. Penso per esempio all'aspetto pensionistico: un vantaggio di tre mesi. Da un anno medici, infermieri e ausiliari ospedalieri non conoscono pausee ferie. E stanno affrontando una pandemia che purtroppo è già entrata nei libri di storia. Ma ribadisco il ragionamento iniziale: se è vero che siamo in "guerra" (ed è vero), allora serve una legislazione di guerra. I sanitari hanno bisogno di considerazione. E a questo punto davvero servono i fatti».