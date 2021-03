«Vaccini anti Covid, oggi andiamo verso le 820.000 vaccinazioni somministrate». È l'annuncio che ha fatto ieri l'assessore regionale Alessio D'Amato. Che poi ha fatto un aggiornamento sugli over 80: «superata la quota delle 300.000 vaccinazioni over 80 che rappresentano oltre l'87% delle persone prenotate over 80. Circa il 30% ha già ricevuto anche la seconda dose.

Siamo la regione che ha vaccinato più anziani». Quindi ha aggiunto: «Superate le 20.000 somministrazioni nella giornata odierna (ieri, ndr). Avanti tutta. Presto apriamo le prenotazioni ai 69/68 anni». A ieri sera erano 55.606 i vaccinati dalla Asl di Frosinone su un totale nel Lazio di 821.424. Sono, invece, 62.521 i ciociari che hanno prenotato una dose di vaccino.

Il report

A proposito di AstraZeneca, un studio americano lo considera più che sicuro dopo aver testato 32.449 volontari. Secondo la ricerca il vaccino nel 79% previene un'infezione sintomatica e nel 100% è efficace contro i casi gravi e critici della malattia. Inoltre non sono stati ravvisati aumenti dei rischi di trombosi, compresa la trombosi venosa cerebrale. Una buona notizia a distanza di una settimana dallo stop imposto dall'Ema agli Stati europei, a seguito di alcuni eventi avversi pur se non collegati al vaccino, poi revocato, ma che non ha ancora del tutto cancellato le polemiche di questi ultimi giorni. Ieri il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato l'arrivo entro 24 ore di un milione di dosi del vaccino Pfizer alle Regioni.

Scuola sicura

Da un altro studio emerge come la scuola sia uno dei luoghi più sicuri. Prendendo un campione del 97% delle scuole italiane, rappresentativo di 7,3milioni di studenti e 770.000 insegnanti, un gruppo di epidemiologi, medici, biologi e statistici ha scagionato la scuola trai fattoridi contagio.Secondo la ricerca il tasso di positività degli studenti è sotto l'1% e laddove sono scattati provvedimenti di chiusura non si è avuto un impatto significativo sull'indice Rt. Considerati rari i focolai nelle classi. Uno studio che, sicuramente, riaccenderà la polemica sulle chiusure e sulla Dad. Infine, ieri in Italia ci sono stati 13.846 nuovi positivi al Covid contro i 20.159 della domenica. Nel conto si aggiungono altre 386 vittime.