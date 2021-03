"Insieme per il sociale", tutto pronto per i colloqui.

Le selezioni per il progetto di Servizio civile avranno luogo nella sede dei Servizi sociali del Cassinate in via Masseria Chiusanova, a Sant'Elia Fiumerapido ma in modalità on-line. Il calendario conigiornie ogni dettaglio è sul sito del Comune di Piedimonte San Germano.

I candidati verranno seleazionati anche per il progetto "Help adulti e terza età in condizioni di disagio dagli Aurunci alla Valle di Comino".

Le selezioni si terranno infatti su una piattaforma Zoom con attrezzature fornite dal Consorzio dei Servizi sociali. Si ricorda che ogni candidato dovrà presentarsi con documenti e mascherina e con un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone otorino-faringeo presso struttura privata accreditata o pubblica in data non anteriore alle 48 ore dalla data di svolgimento.