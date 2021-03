Per il lancio in grande stile del ristrutturato e storico albergo "Palazzo Fiuggi" i proprietari hanno puntato anche sulla "Cascata di Trevi" come altre bellezze del territorio. Lo splendido luogo, che si trova a Trevi a una decina di chilometri dal centro termale, ha messo tutti d'accordo tanto che è stata inserito in un video promozionale. Il fatto si è saputo perché qualche giorno fa un famoso fotografo con tanto di fotomodelle per immortalare con il suo obiettivo questa bellezza unica.

Tanto che il Touring club italiano l'ha inserita tra le 10 cascate più belle d'Italia. Foto che sicuramente andranno ad arricchire, si presume, il vastissimo materiale pubblicitario da utilizzare in vista dell'imminente apertura della storica struttura.

Si perché la scelta dell'albergo non è per il territorio ma soprattutto con il territorio. Una decisione ben ponderata quella di inserire alcune bellezze paesaggistiche, storiche, archeologiche e culturali delle tante presenti nel nord Ciociaria.

Un'area che può solo trarre vantaggio dal sicuro movimento che creerà l'albergo. Per questo tutti dovrebbero remare verso la direzione "impressa" dai proprietari che stanno investendo decine e decine di milioni euro in un periodo veramente impossibile per chiunque.