Come ogni lunedì, per effetto dell'esiguo numero di tamponi eseguito nella giornata di domenica, il dato sull'andamento dei contagi in Ciociaria è parziale. 68 i nuovi positivi su un totale di 740 tamponi. 98 i negativizzati.

Il dato più allarmante è quello sui decessi. Altre 6 vittime nelle ultime 24 ore. Stando alla nota diffusa poco fa dalla Asl di Frosinone si tratta di una donna di 95 anni residente a Veroli, una donna di 85 anni residente a Sora, una donna di 94 anni residente a Paliano, un uomo di 61 anni residente a Monte San Giovanni Campano, un uomo di 75 anni residente ad Alatri e un uomo di 75 anni residente a san Donato Val di Comino.

La situazione nei comuni

A Frosinone il maggior numero di nuovi casi con 18 positivi in più. 16 ad Alatri, 8 a Veroli, 6 a Ceccano. 4 a Ferentino, 2 ad Anagni, Paliano, Sora, Torrice e Vallecorsa.

Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Amaseno, Isola del Liri, San Giovanni Incarico, Supino e Villa Santo Stefano.