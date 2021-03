Condannato per reati tributari commessi a Roma dal 2008. Nei guai un sessantunenne, S.A. di Serrone. I carabinieri della Stazione di Piglio lo hanno arrestato ieri su provvedimento emesso dalla Procura Della Repubblica di Roma in quanto condannato all'espiazione della pena di mesi otto mesi di reclusione. Le assidue ricerche dell'uomo hanno permesso di rintracciarlo e pertanto ieri mattina i militari hanno provveduto ad arrestarlo.

L'uomo, come disposto dall'autorità giudiziaria permarrà in regime di sottoposizione agli arresti domiciliari. Il provvedimento restrittivo è relativo ad una condanna per reati tributari commessi dal sessantunenne nella capitale dal 2008 finalizzati all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.