Centro vaccinale Covid-19, l'amministrazione comunica in una nota l'istituzione di un "Punto di Vaccinazione" covid-19 a Fiuggi.

Il comunicato

"Si avvisa la cittadinanza che le Sale Mediche presso la Fonte Anticolana saranno operative a partire da sabato 27 marzo per le vaccinazioni anticovid. Gli utenti potranno accedere solo con autorizzazione del proprio medico curante che seguirà le direttive date dalla ASL per fascia di età e di patologia. Non esistono altre vie di prenotazione.

Si prega pertanto di non recarsi presso il punto vaccinale senza appuntamento. Il Comune di Fiuggi istituisce un box di colore verde sull'home page del Sito Comunale( Punto Vaccinale Covid-19 ) sul quale sarà possibile consultare in continuo aggiornamento, l'anno in corso di vaccinazione e scaricare il relativo consenso informato in base al tipo di vaccinazione concordata con il proprio medico.

Si invitano pertanto gli utenti destinati alla vaccinazione per fascia di età autorizzata, a chiamare il proprio medico curante per la prenotazione. Si consiglia, comunque, anche di utilizzare la prenotazione sul sito della Regione Lazio in base al proprio turno di età. Per ciò che concerne le fasce con patologia, il medico curante chiamerà il paziente in base agli elenchi specifici forniti dal Ministero della Salute, oppure si potrà essere chiamati da parte dei centri di riferimento della ASL per le specifiche patologie.

Per le vaccinazioni a domicilio per coloro che sono impossibilitati a recarsi presso le sedi vaccinali si può telefonare al numero verde 800118800".

Il commento del sindaco

"E' un momento fondamentale per la lotta al Covid-19- commenta il Sindaco Alioska Baccarini - e sono molto soddisfatto sia personalmente sia da Amministratore pubblico della volontà del Comune, dei medici di famiglia di fare fronte comune per raggiungere questo fondamentale obiettivo. Da evidenziare che siamo riusciti in pochi giorni, grazie alla disponibilità delle ottime strutture presso la Fonte Anticolana ad attrezzare un Centro Vaccinale con 8 ambulatori per la somministrazione dei vaccini – forniti di ogni necessaria attrezzatura medica, area attesa differenziata di 15 minuti per i vaccinati e area attesa per chi si deve vaccinare. Il centro vaccinale è stato inoltre attrezzato per ogni possibile emergenza, con la presenza fissa di un'ambulanza.

Ringrazio pertanto tutti i medici di base dell'UCP di Fiuggi che hanno messo a disposizione della collettività la loro professionalità per la somministrazione del vaccino Ringrazio tutti coloro che hanno fattivamente contribuito ad allestire velocemente un attrezzatissimo centro vaccinale. C'è una emergenza da affrontare tutti insieme, sappiamo che il vaccino è l'unica arma che che abbiamo a disposizione ed è giusto concentrare sforzi ed energie per farci trovare pronti nel momento in cui, superato il blocco attuale, la campagna vaccinale entrerà a regime."