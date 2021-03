Gaetano Battaglini, presidente del Consiglio comunale, è stato eletto nel Direttivo dell'Aiccre Lazio, l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco Paolo Fallone. Nell'assemblea tenuta nei giorni scorsi per il rinnovo delle cariche dell'Aiccre il Comune di San Giovanni Incarico ha avuto un riscontro più che positivo, con l'elezione di Gaetano Battaglini a membro del Consiglio direttivo, rappresentando così una parte del territorio provinciale.

«L'elezione del presidente Gaetano Battaglini ha dichiarato il sindaco Paolo Fallone al Consiglio direttivo dell'Aiccre Lazio è per tutti noi motivo d'orgoglio e di grande soddisfazione. È il risultato di un gioco di squadra che contraddistingue questa Amministrazione, il cui lavoro porta i suoi frutti attraverso un servizio efficiente e qualificato nei confronti della comunità.

L'incarico del nostro presidente Battaglini lo porterà a confrontarsi con una realtà più ampia, nella quale potrà mettere in evidenza il Comune di San Giovanni Incarico, le istanze progettuali e i bisogni del territorio.

Sarà la voce delle realtà locali più piccole che, oggi più che mai, si trovano a gestire le urgenze dell'attuale emergenza.

Siamo certi che Battaglini farà bene il suo lavoro attraverso il suo costante impegno, mettendo in campo le sue capacità politico-amministrative e culturali.

A lui, a nome dell'Amministrazione ha concluso il sindaco va il nostro augurio certi che sarà all'altezza del nuovo incarico. Ringrazio, infine, il neo presidente dell'Aiccre Marta Leonori, certo che la provincia di Frosinone possa crescere per raggiungere obiettivi comuni». Dunque, una grande opportunità per interagire all'interno di una grande associazione nazionale. Un organismo che opera per la costruzione di una Unione Europea federale fondata sul rafforzamento e la valorizzazione della autonomie regionali e locali.