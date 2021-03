Spaccata la vetrata nell'agenzia d'onoranze funebri Tiziana Caira a Sora. Ieri sera il titolare, Stefano Caira, dopo esser stato avvisato del danno da alcuni passanti, ha contattato le forze dell'ordine per denunciare il fatto. Oggi pomeriggio si recherà dai Carabinieri per formalizzare la denuncia contro ignoti intanto è rimasto basito per quanto riscontrato nelle scorse ore.

"Quando pensi di svolgere il tuo lavoro con onestà, semplicità ed esperienza, ecco il risultato per qualcuno… ufficio di Sora". Questo lo sfogo che viaggia sulla pagina social dell'agenzia funebre che ha la sede sorana in via Roma.