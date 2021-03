Nella giornata del 20 marzo 2021 sono stati effettuati 1.833 tamponi: 175 sono i nuovi positivi al Covid e 244 i negativizzati. Sono stati registrati due decessi nelle ultime 24 ore di residenti in provincia di Frosinone: una donna di 92 anni residente a San Giorgio a Liri e una donna di 85 anni residente a Castelliri. E' questo, in sintesi, il contenuto del bollettino diffuso poco fa dalla Asl in merito all'andamento della pandemia in Ciociaria.

Questo il dettaglio della distribuzione dei nuovi casi nei singoli comuni:

FROSINONE 32, ALATRI 19, VEROLI 14, ANAGNI, ISOLA DEL LIRI 9, FIUGGI, SORA 7, FERENTINO, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, VALLECORSA 6,

CEPRANO 5, CECCANO 4, ARCE, ARPINO, BOVILLE ERNICA, BROCCOSTELLA, CASSINO, PASTENA, PATRICA,PIGLIO, POFI, ROCCASECCA 3, ALVITO, GIULIANODI ROMA, PALIANO 2,

AMASENO, CASTROCIELO, GUARCINO, PICINISCO, PICO, PIEDIMONTESAN GERMANO, PONTECORVO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANT'ELIA FIUMERAPIDO, SANTOPADRE, TORRE CAJETANI, TORRICE, VILLA LATINA, VILLA SANTA LUCIA 1.