Sedici morti in tre giorni. È il triste bilancio delle vittime del Covid in provincia di Frosinone in una settimana in cui i numeri, dopo sette settimane consecutive di costante ascesa stanno diminuendo.

I decessi

Dopo i 12 morti in 48 ore, ieri nel bollettino dell'Asl se ne ricavano altri 4. Era dal 14 al 16 dicembre con 18 decessi che non se ne registravano tanti a distanza così ravvicinata.

I morti di ieri sono: una donna e un uomo entrambi di 59 anni residente a Veroli, una donna di 69 anni residente a Isola del Liri e un uomo di 80 anni residente a Monte San Giovanni Campano. In questa settimana si hanno già 22 morti. Tanti non se ne contavano della settimana 22-28 febbraio quando furono 22 ma su sette giorni. Un dato, dunque, che rischia di peggiorare e che, ovviamente, risente della grande ascesa del numero di contagiati in questi ultimi mesi.

L'età media delle vittime di questa settimana è di 73,09, le 12 donne avevano un'età media di 76,08, i 10 uomini avevano invece 69,05 anni. L'età media delle vittime della passata settimana era più alta, 77,17, così distribuita 79,42 l'età media delle donne e 75,6 per gli uomini. In quella prima ancora era di 75,21 con le donne a 79 anni e gli uomini a 73. Nelle ultime tre settimane, dunque, sono decedute 58 persone per un'età media di 74,98 anni con le donne a 77,76 e gli uomini a 72,71.



Il rapporto

L'ultimo report del ministero della Salute del Centro nazionale prevenzione e controllo malattie sull'"Andamento della mortalità giornaliera (Sismg) nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19" relativo al periodo 1 settembre 2020-2 marzo 2021 emerge che a Frosinone a febbraio i decessi sono stati 28 contro i 33 attesi (la media degli ultimi cinque anni) per una diminuzione del 15%, a gennaio 29 decessi rispetto ai 41 attesi e meno 29%, a dicembre 39 decessi rispetto ai 33 attesi per un più 18% e a novembre 36 morti rispetto ai 31 attesi per un più 16%. In alcuni capoluoghi la mortalità è aumentata in maniera più marcata come a Perugia, più 45%, Bolzano, più 38%, Pescara e Potenza, più 36%, a febbraio, oppure Aosta più 54%, Padova più 42% e Potenza più 38% a gennaio. All'opposto meno morti rispetto alle attese a Cagliari, meno 34%, Civitavecchia, meno 23%, e poi Frosinone e Latina, a meno 15% a febbraio, Frosinone meno 29%, Catanzaro, meno 22% e Cagliari, meno 17% a gennaio.

Venendo ai dati di Frosinone nel dettaglio dal 24 febbraio al 2 marzo si contano 7 decessi in rapporto ai 5 attesi, di cui 5 over 85, uno tra i 75 e gli 84 anni e uno tra i 65 e i 74 anni. Tra il 17 e il 23 febbraio 9 vittime come quelle attese, di cui 4 over 85, 2 tra i 75 e gli 84 anni, 1 tra i 65 e i 74 anni, e 2 sotto i 65 anni. Tra il 10 e il 16 febbraio 3 decessi in confronto ai 10 attesi, di cui uno con più di 85 anni, uno tra i 65 e i 74 anni e l'ultimo sotto ai 65. Tra il 3 e il 9 febbraio 7 morti rispetto agli 8 attesi, di cui 5 over 85 e 2 tra i 75 e gli 84 anni. Tra il 27 gennaio e il 2 febbraio 10 morti contro gli 8 attesi. di cui 8 equamente divisi tra over 85 e nella fascia 75-84 anni, così come i restanti 2 tra i 65 e i 74 anni e sotto i 65 anni. Tra il 20 e il 26 gennaio 11 morti rispetto agli 8 attesi, di cui 6 over 85, 3 tra i 75 e gli 84 anni, e gli ultimi due tra i 65 e i 74 anni e con meno di 65 anni. Tra i 13 e il 19 gennaio 5 vittime rispetto alle 10 attese, di cui 3 over 85, uno con meno di 64 anni e l'ultimo tra i 65 e i 74 anni. Infine, tra il 6 e il 12 gennaio, 6 decessi rispetto ai 12 attesi, di cui 3 over 85, 2 tra i 75 e gli 84 anni e uno con meno di 64 anni. Quindi dei 58 morti nel periodo considerato 31 hanno più di 85 anni e 45 più di 75, 13, invece, avevano tra i 65 e i 74 anni (6) e meno di 65 (7).



I nuovi positivi

Sono 29 i nuovi positivi di Frosinone e 21 di Sora sui 211 casi accertati su 2.454 tamponi effettuati per un tasso di positività dell'8,59%. Seguono Alatri con 15 casi, Isola del Liri e Veroli con 12, Boville Ernica e Cassino con 11, Ceccano e Monte San Giovanni Campano con 10, quindi Ferentino 8, Castro dei Volsci 6, Anagni e Ripi 5, Arce, Collepardo, Fontechiari e Morolo 4, Alvito, Broccostella, Pico e Supino 3 più altri 7 comuni a 2 e 12 a 1. A marzo si contano 4.488 positivi a una media di 224,4, mentre la media di questa settimana è di 194,5 in discesa rispetto ai 247,7 casi della scorsa. I guariti, infine, ammontano a 257 per un totale settimanale di 1.279.