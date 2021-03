La pandemia e l'emergenza non hanno fermato le attività di formazione della Misericordia di Roccasecca. Nei giorni scorsi è stato organizzato un corso di formazione blsd. Blsd è l'acronimo di basic life support and defibrillation, ovvero primo soccorso con l'impiego di defibrillatore semiautomatico.

Si tratta di manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco. La grande squadra dalle divise azzurre e gialle non si è mai fermata, non solo con le attività di soccorso, di supporto e di grandissimo sostegno alle fasce deboli e ai malati che in questo periodo di pandemia hanno avuto maggiori necessità.

Non ultimo il trasporto nella neo mamma Rita e della piccola Azzurra che sono state riaccompagnate a casa nei giorni scorsi. Ma la formazione è sempre al primo posto ed essere pronti ad agire in momenti di difficoltà, per salvare una vita, per intervenire e fare la differenza.

Il cuore della Misericordia batte sempre molto forte.