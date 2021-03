Una copiosa perdita d'acqua in via Verdi a Frosinone. Un problema che, a quanto dicono i residenti e i lavoratori della zona, si ripete ormai da 20 anni nello stesso tratto di strada con regolare cadenza. Ogni 4-6 mesi la perdita si ripresenta causando non pochi disagi soprattutto sul marciapiede che diventa impraticabile. E, in particolare nella stagione fredda, quell'acqua si trasforma in pericolose lastre di ghiaccio. Tra l'altro proprio su quel tratto di marciapiede insiste l'ingresso di uno studio medico e i pazienti che devono raggiungerlo riscontrano spesso difficoltà.

Quest'ennesima perdita, stando a quanto segnalano i residenti, nonostante le ripetute segnalazioni, non viene riparata da circa 3 settimane. All'ultimo intervento di riparazione è inoltre seguita l'apertura di una nuova falla al fianco della precedente. I cittadini che frequentano abitualmente la zona chiedono un intervento risolutivo al più presto.