Scendono sotto i 200 casi i nuovi contagi in Ciociaria.

In questa settimana è già la terza volta contro l'unica della passata. Il trend dei contagi è in discesa come anche l'incidenza dei casi su 100.000 abitanti. Ieri 184 positivi ma ancora 6 morti come giovedì.

I decessi

Resta pesante la pressione del Covid sugli ospedali e anche in termini di mortalità. In due gironi sono morte 12 persone, equamente distribuite tra giovedì e venerdì. Le vittime di ieri, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 466, sono un uomo di 45 anni e una donna di 60 anni di Ceccano, una donna di 71 anni di Alatri, una donna di 75 anni di Sora, un uomo di 73 anni di Pontecorvo e un uomo di 83 anni di Anagni. In questa settimana si contano già 18 vittime più dell'intera scorsa settimana, chiusa a 17 e uno in meno rispetto alla chiusura della prima settimana di marzo.

L'incidenza

Dal 27 febbraio al 5 marzo i casi erano 1.493 con un'incidenza di 312,997 ogni 100.000 abitanti, dal 6 al 12 marzo erano saliti a 1.738 e 364,360 dal 13 al 19 sono a 1.500 e 314,465 quindi, seppur in discesa dal periodo precedente, ancora sopra il dato di 250 per 100.000 abitanti, parametro che fa scattare la zona rossa. Nella settimana del picco (2-8 novembre) l'incidenza era stata di 428,511.

I nuovi casi

Dei 185 nuovi contagiati 35 sono di Frosinone, 30 di Alatri, 15 di Veroli. Poi 8 di Ceccano e Monte San Giovanni Campano, 7 di Boville Ernica e Cassino, 6 di Anagni, 5 di Arpino e Isola del Liri, 4 di Castro dei Volsci, Ferentino, Fontechiari e Sora, 3 di Giuliano di Roma, Morolo, Santopadre, Strangolagalli, Torrice e Trivigliano, 2 di Arce Campoli Appennino, Ceprano, Pico, Piedimonte San Germano, Settefrati e Villa Santo Stefano, 1 di Fiuggi, Gallinaro, Patrica, Picinisco, Pofi, san Giovanni Incarico, Supino, Trevi nel Lazio, Vallecorsa e Villa Santa Lucia.

A marzo abbiamo 556 casi ad Alatri, 523 a Frosinone, 357 a Veroli, 243 a Monte San Giovanni Campano, 228 a Sora, 183 a Ceccano, 161 a Isola del Liri, 144 a Ferentino, 143 a Boville Ernica, 107 a Cassino, 103 ad Anagni, 77 ad Arpino, 55 a Torrice, 51 a Piedimonte San Germano, 50 a Ceprano, 49 a Fiuggi e 41 a Vallecorsa.

Il trend delle ultime settimane è il seguente Alatri passa da 163 (27 febbraio-5marzo) a 222 (6-12marzo) e 206 (13-19 marzo), Frosinone da 165 a 212 e 204, Veroli da 126 a 141 e 130, Monte San Giovanni Campano da 125a 110 e 62, Sora da 81 a 116 e 59, Ceccano da 57 a 67 e 73, Isola del Liri da 62 a 79 e 39, Ferentino da 37 a 65 e 51, Boville Ernica da 36 a 62 e 56, Cassino da 50 a 27 e 50, Anagni da 43 a 36 e 33, Arpino da 25 a 30 e 24, Torrice da 20 a 18 e 24, Piedimonte San Germano da 35 a 15 e 15, Ceprano da 13 a 18 e 24, Pontecorvo da 13 a 28 e 16, Fiuggi da 22 a 16 e 19, Vallecorsa da 22 a 5 e 17.

A marzo i casi finora sono 4.277 per una media di 225,11, da qualche giorno in riduzione e più vicina ai 219,6 di novembre, il mese peggiore. Nella settimana, invece, il valore è di 191,2, in diminuzione rispetto ai 247,7 dell'intera passata settimana. Limitando il confronto al venerdì i casi sono in calo da 1.190 a 956 in valore assoluto e da 238 a 191,2 in media con una contrazione del 19,66%.

Il tasso e i tamponi

Si mantiene alto il numero dei tamponi, ieri 2.527, lunedì escluso, mai sotto i 2.400 ogni 24 ore. Finora ne sono stati eseguiti 11.756 contro i 16.827 della passata settimana, ma in quella prima ancora erano 9.665. Ciò ha determinato un sensibile abbassamento del tasso di positività, ieri al 7,28%, in settimana all'8,90%,in discesa dal 16,52% e dall'11,78% delle ultime due.

Si contano inoltre altri 251 guariti con il totale settimanale ora a 1.022.