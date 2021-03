Schianto mortale sulla Statale 82 Valle del Liri. Ha perso la vita Gianluca De Santis, quarantaseienne di Isoletta D'Arce. L'incidente si è verificato oggi, poco dopo le 15. L'uomo viaggiava a bordo della sua Fiat Panda bianca in direzione Ceprano - Isoletta quando, per cause al vaglio dei carabinieri, pochi metri oltre la zona delle villette, ha perso il controllo del mezzo ed ha invaso la corsia opposta ed é finito contro uno dei grandi alberi presenti ai margini della carreggiata.

Il terribile schianto è stato fatale per il povero De Santis, i soccorsi giunti sul posto nulla hanno potuto fare nulla per strappare l'uomo alla morte. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di San Giovanni Incarico e di Pontecorvo, i Vigili del Fuoco di Frosinone, gli operatori del 118 di Ceprano e l'automedica di Isola del Liri. Subito la triste notizia è arrivata ad Isoletta d'Arce dove l'uomo viveva con la madre non autosufficiente che lui assisteva.