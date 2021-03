Un istituto sempre in prima linea, all'avanguardia e vicino non solo agli studenti e docenti, ma anche ai genitori degli alunni. Vicino soprattutto in un periodo, che dura purtroppo da troppo tempo, di emergenza sanitaria. Un periodo in cui c'è bisogno, più che mai, di fare squadra, di dare sostegno, aiuto, supporto.

Proprio in questo contesto si inserisce la lodevole iniziativa del primo istituto comprensivo di Ferentino diretto dalla dirigente scolastica, dottoressa Angela Marone.

L'istituto ha aperto in modalità on line uno portello di ascolto per genitori, alunni e docenti. Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, lo sportello d'ascolto e di supporto psicologico continuerà in modalità online sulla piattaforma Google Meet o su WhatsApp il lunedì dalle 9 alle 14. Per accedere al servizio prenotare un appuntamento all'indirizzo mail:claudiacocco17@gmail.com oppure al numero di telefono: 3296183972. In piena pandemia, alla luce delle possibili conseguenze emotive che l'attuale fase di emergenza sanitaria potrebbe avere sulla mente di soggetti fragili come i bambini o gli adolescenti, garantire un supporto psicologico è quanto mai essenziale. Il servizio è rivolto anche ai genitori e ai docenti.