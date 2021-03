Per il secondo giorno consecutivi i positivi sono oltre 200 e per il terzo si registra un incremento di contagi.

Nel bollettino di ieri i casi sono stati 234, ma torna a crescere il numero delle vittime, sei proprio nella giornata dedicata al ricordo di chi non ce l'ha fatta a vincere il Covid. Intanto comunica la prefettura si intensificano anche i controlli per la verifica del rispetto della zona rossa: 21 gli esercizi chiusi e 12 i denunciati per essere usciti di casa da positivi o in quarantena.



Le vittime

Sei i nuovi decessi legati al Covid. Si tratta di due donne di 81 e 92 anni di Frosinone, di una donna di 87 anni di Rocca d'Arce, di un uomo di 77 anni e di una donna di 93 anni entrambi di Veroli, di un uomo di 80 anni di Monte San Giovanni Campano. Nella giornata del ricordo delle vittime del Covid e all'indomani del superamento dei 25.000 contagiati, la Ciociaria tocca quota 460 vittime. Fino all'altro ieri erano 6 i decessi della settimana, ora sono raddoppiati. La scorsa settimana erano stati 17, quella prima ancora 19, mentre erano 22 l'ultima di febbraio. Cinque delle sei vittime di ieri sono residenti in luoghi dove nell'ultimo mese si è registrato un numero elevato di contagi come Frosinone, Veroli e Monte San Giovanni Campano.



I nuovi casi

Si registrano ancora più di 200 infezioni quotidiane: ieri 234. Dopo il minimo di 126 lunedì, i nuovi positivi sono gradualmente cresciuti ogni giorno: prima 193, poi 219 e ieri 234. Lunedì escluso, il dato emerge a fronte di un numero elevatissimo di tamponi, 2.413 il 16 marzo, 3.234, record assoluto, l'indomani e 2.662 ieri. Rispetto a giovedì scorso, i contagi sono in calo: 772 contro 915, in media 193 casi contro 228,75. In termini percentuali, equivale a un meno 15,62%. Limitando il discorso a giovedì, c'è una contrazione, da 253 a 234, meno 7,5%.

E sono dati da accogliere positivamente visto che, per sette settimane consecutive i casi sono sempre aumentati, passando dagli 82,57 del periodo 18-24 gennaio ai 247,7 della settimana trascorsa. A marzo, sono stati superati i 4.000 contagiati di 93 unità con la media mensile a 227,39. Sarebbe la peggiore dall'inizio della pandemia, anche oltre i 219,6 di novembre.



La mappa

A livello cittadino 38 casi a Frosinone, 26 a Veroli, 23 ad Alatri, 15 a Ceccano, 11 a Castro dei Volsci, 10 a Boville Ernica e Cassino, 9 a Ferentino, 7 a Ceprano, 6 a Sora, 4 ad Alvito, Amaseno, Arpino, Monte San Giovanni Campano, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico e Vallecorsa, 3 a Fiuggi, Fontana Liri, Fontechiari, Isola del Liri e Villa Santa Lucia, 2 ad Anagni, Collepardo, Morolo, Paliano, Pico, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Santopadre e Supino, 1 ad Arce, Casalatttico, Castrocielo, Colfelice, Esperia, Falvaterra, Patrica, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli, Trivigliano e Vicalvi. In totale sono 43 su 91i comuni che ieri hanno avuto almeno un caso e 7 che ne hanno avuti 10 o più. A marzo Alatri ha accumulato 512 contagiati (702 dal 16 febbraio), quindi altri 493 se ne contano a Frosinone (729 dal 16 febbraio), poi seguono Veroli con 342, Monte San Giovanni Campano con 235, Sora con 224, Ceccano con 175, Isola del Liri con 156, Ferentino con 140, Boville Ernica con 136, Cassino con 100, Anagni con 97, Arpino con 72, Torrice con 52, Pontecorvo con 50, Piedimonte San Germano con 49, Ceprano e Fiuggi con 48, Vallecorsa con 40. Nelle ultime due settimane Alatri passa da 228 a 203 casi, Frosinone da 201 a 215, Veroli da 140 a 138, Monte San Giovanni Campano da 118 a 70, Sora da 106 a 80, Ceccano da 67 a 78, Isola del Liri da 76 a 51, Ferentino da 66 a 54, Boville Ernica da 57 a 60, Cassino da 30 a 48, Anagni da 42 a 39, Arpino da 34 a 22, Torrice da 15 a 25, Pontecorvo da 28 a 21.



I tamponi

Settimane record per i tamponi. Con i 2.662 di ieri sono già 9.229. L'altro ieri è stato raggiunto il primato assoluto con 3.234 test eseguiti. Rispetto allo scorso giovedì, quando i tamponi erano stati 9.231, la situazione non cambia. Il tracciamento proseguea tuttaforza per isolare quanti più positivi possibile, ricordando loro, come più volte ha fattoin questi giorni il direttore generale Asl Pierpaola D'Alessandro, di stare a casa e di isolarsi dal resto della famiglia.



Il tasso

Di fronte a un incremento così consistente di tamponi, nelle ultime due settimane si è assistito ad un altrettanto deciso arretramento dell'indice di positività.

Il rapporto tra casi scoperti e tamponi eseguiti è passato dal 16,52% della prima settimana di marzo all'11,78% della scorsa, mentre finora è al 9,31%. Negli ultimi giorni, escluso il13,7% di lunedì suun numero limitato di test (920), la percentuale viaggia nettamente al di sotto della doppia cifra con 7,99% martedì, 6,77% mercoledì e 8,79% ieri. Da Natale non si erano ancora verificate tre giornate di fila sotto il 9%. E anche il dato di marzo comincia a risentire di questo andamento con un 13,07% non troppo lontano dal 12,81% di febbraio.



I guariti

In questa settimana sono già guarite 771 persone, praticamente tante quante i nuovi positivi che sono 772.

La scorsa settimana si era arrivati a 1.079 per cui è ragionevole supporre che il dato potrà essere superato.

Da inizio anno si sono negativizzati in 8.603, mentre da metà novembre siamo a quasi 16.000.



Cure monoclonali

L'annuncio arriva dalla Regione: anche l'ospedale Fabrizio Spaziani tra le strutture selezionate per i monoclonali. L'assessore Alessio D'Amato spiega: «medicinali monoclonali, è pronto il protocollo di somministrazione, le strutture interessate sono lo Spallanzani, Tor Vergata, l'Umberto I, il Sant'Andrea, l'ospedale San Paolo di Civitavecchia, l'ospedale di Palestrina, l'ospedale dei Castelli, l'ospedale Belcolle (Viterbo), l'ospedale De Lellis (Rieti), l'ospedale Goretti (Latina) e l'ospedale Spaziani (Frosinone)».



I vaccini

Sono 51.210 le persone finora vaccinate nella Asl di Frosinone su 747.139 dell'intero Lazio e 219.781 con la doppia dose. L'incremento di ieri è stato di 772 unità. Nella Asl di Frosinone si sono finora prenotati per una dose di vaccino in 52.052 (670.368 nel Lazio). Ma ora il contatore potrà ripartire.



I controlli

Con la Ciociaria in zona rossa sono stati intensificati i controlli per il rispetto dell'ordinanza. In base ai dati forniti dalla prefettura di Frosinone, dall'11 al 15 marzo, sono state controllate 228.389 persone, con 4.221 persone sanzionate. Sono 12 le persone positive o in quarantena sorprese fuori dalla propria abitazione e denunciate. Controllati 68.880 esercizi pubblici, con 130 sanzioni elevate.