Carambola in via Armando Vona, sull'asse attrezzato all'altezza della rotatoria vicino al centro commerciale a Frosinone. Cinque auto coinvolte e una giovane donna ferita. L'incidente si è verificato questa sera intorno alle 19.

Sul posto il personale medico che ha soccorso la ragazza, fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono intervenuti, inoltre, gli agenti della polizia per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Inevitabili i disagi al traffico veicolare.