E' morto nella notte a Supino Ivan Spaziani. L'ex consigliere comunale di Frosinone è stato stroncato da un malore a soli 49 anni. Secondo quanto si apprende, ad allertare i soccorsi sarebbe stata la compagna dopo essersi accorta che Spaziani stesse male.

Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per Spaziani non c'è stato nulla da fare. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso ma tutto farebbe pensare ad un malore fatale.

Ivan Spaziani lascia due figli di 15 e 18 anni. Dolore e sconcerto da quando la notizia ha cominciato a circolare. L'ex consigliere era molto conosciuto e stimato, oltre che per il suo impegno politico, per le sue doti umane.

I funerali saranno fissati dopo l'esito dell'esame autoptico.