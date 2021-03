Arterie particolarmente trafficate, nell'ultimo anno sono state migliaia le vetture che hanno percorso le strade nel rione Colosseo per raggiungere la postazione drive in.

I residenti del popoloso quartiere hanno dovuto fare i conti con numerose criticità, con automobili in perenne fila fin dalle prime ore della mattina, se non addirittura notte, fino al pomeriggio. E su quelle strade ci sono enormi buche, alcune hanno causato danni alle automobili non solo dei residenti, alcune sono state segnalate da parecchio tempo, ma nessuno ha ancora disposto interventi in merito.

«Queste voragini rappresentano un vero e proprio pericolo, quando piove si prendono in pieno, per evitarle si rischia di farsi male - ha evidenziato un residente -stanno parlando di lavori e interventi, ma qua da settimane nessuno si è fatto vivo. Foto e promesse non ci servono, abbiamo bisogno di fatti».