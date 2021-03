Il sindaco di Castelforte, Giancarlo Cardillo, oggi celebrerà la Giornata della memoria delle vittime del Covid. In concomitanza con l'arrivo a Bergamo del Presidente del Consiglio dei Ministri, Draghi, previsto per le 11, il primo cittadino si presenterà davanti al municipio, indossando la fascia tricolore, dove osserverà un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz'asta.

«Invito i cittadini - ha affermato - alla stessa ora ad osservare un minuto di silenzio nella propria casa o luogo di lavoro. Come sindaco sento il bisogno di ringraziare tutti i cittadini, la struttura comunale, la Protezione Civile per come hanno risposto e stanno continuando a rispondere al subdolo attacco del virus.

Stiamo facendo tutti grandi sacrifici e meritiamo tutti l'encomio per l'impegno, il coraggio e la ferma resistenza che abbiamo opposto e stiamo continuando ad opporre al virus».