Ancora neve. Nel nord Ciociaria torna a cadere come a voler ricordare a tutti che l'inverno non è ancora finito. Le belle giornate di questi ultimi tempi accompagnate da temperature miti non lasciavano intuire minimamente altra neve che ci dovrebbe accompagnare, però, per alcuni giorni.

Si spera che la società che gestisce la pulizia delle strade del nord Ciociaria riduca al minimo i disagi per quanti malgrado la pandemia si recano quotidianamente al lavoro.

Non si potrà sciare ma questa neve fa molto bene alle tante sorgenti presenti sul territorio che verranno rimpinguare a dovere. È chiaro però il comprensibile rammarico da parte di tutti gli operatori del settore per la mancata apertura degli impianti di sci ma con una pandemia che tarda a scomparire non si poteva rischiare anche se erano anni che non si vedeva tanta neve e la tentazione è stata forte per molti.

L'augurio è quello di poter tornare il prossimo inverno liberi, senza mascherine e senza nessun vincolo. Intanto è belli godersi questi paesaggi incantevoli imbiancati sperando che il repentino abbassamento delle temperature con sicure gelate notturne non arrechi danno ai già tanti alberi in fiore.