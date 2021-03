Nella giornata di ieri, durante il servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, gli agenti delle Volanti del Commissariato di P.S.

di Cassino hanno intimato l'alt ad un'autovettura proveniente da Caserta e diretta verso il centro cittadino.

Dagli accertamenti effettuati l'uomo alla guida, un trentenne pluripregiudicato per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, è risultato essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di Cervaro.

Inoltre era alla guida dell'auto nonostante avesse la patente revocata dal 2008, motivo per il quale gli operatori hanno provveduto a denunciarlo. L'uomo quindi è stato arrestato per inosservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale e dopo le formalità di rito è stato condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria.