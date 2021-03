Al via la distribuzione dei buoni Covid per oltre 359 famiglie di Pontecorvo. Ticket che potranno essere utilizzati, entro il prossimo 30 aprile, nei supermercati e nelle farmacie aderenti della città.

Complessivamente verranno distribuiti buoni per un valore totale di ben centoquarantamila euro. «La distribuzione dei bonus è un importante intervento a favore delle famiglie che necessitano di sostegno economico, perché in un momento di crisi generale, sia economica sia sanitaria, purtroppo, il divario sociale si fa sentire sempre di più - ha affermato il consigliere con delega ai servizi sociali Massimiliano Folcarelli - Con questo intervento a favore della fasce meno abbienti si porta a compimento l'iter avviato qualche mese fa dopo la distribuzione fatta a dicembre di 49.000 euro alle famiglie pontecorvesi. In questi giorni gli uffici comunali stanno distribuendo i bonus chiamando cinque persone per volta, ciò per evitare file e assembramenti».

Soddisfatto anche il sindaco Anselmo Rotondo: «Ringrazio il delegato ai Servizi Sociali, Massimiliano Folcarelli, e gli uffici per aver organizzano al meglio tutti gli aspetti. L'amministrazione ha già in programma altri aiuti, per cui nelle prossime settimane daremo informazioni. Nessuno sarà lasciato solo».