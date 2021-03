È la chiesetta del famoso bacio delle Madonne, quella di Santa Maria Assunta in Cielo sulla cima del monte Asprano, un luogo simbolo per le comunità di Colle San Magno e Castrocielo.

Eppure qualcuno ha provato a sfondare la porta nel vano tentativo di entrare dentro. A denunciare immediatamente l'accaduto è stato l'ex sindaco Antonio Di Adamo che si domanda: «Vorrei capire lo scopo di questa azione. La Chiesa di Castrocielo è un luogo Sacro per i cittadini di Colle San Magno e di Castrocielo. Non vi è nessuna ricchezza materiale da trafugare, ma solo ricchezza spirituale da acquisire a ogni pellegrinaggio in questo posto meraviglioso».

E i cittadini chiedono di valutare se sia possibile mettere delle telecamere per controllare quell'area.