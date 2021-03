Nella giornata di ieri, a Pignataro Interamna, i militari della Stazione di San Giorgio a Liri hanno denunciato in stato di libertà per "inquinamento ambientale colposo", un 51enne del luogo, già censito per reati specifici e contro la persona.

Dagli accertamenti eseguiti dai militari, unitamente a personale Arpa Lazio, è emerso che il 51enne, titolare di un'azienda zootecnica, non poneva in essere le dovute precauzioni affinché i liquami provenienti dal proprio allevamento bufalino, trasportati dalle acque piovane, confluissero nel corso d'acqua che scorre in prossimità dell'azienda stessa, cosi come confermato da specifiche analisi chimico-fisiche effettuate dal personale del suddetto Ente.