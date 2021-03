Sono stati 20.396 i nuovi positivi al Covid ieri. Numeri che hanno portato il totale, dall'inizio della pandemia, a quota 3.258.770. Lunedì i casi individuati erano stati 15.267. Sono state 502 le vittime (lunedì 354). Per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 103.001 vittime. Sono stati 369.379 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività è sceso al 5,5%, in calo di ben 3 punti rispetto a lunedì, quando era stato dell'8,5%. Per quanto riguarda la Regione Lazio, i test effettuati sono stati 39.000: 14.000 molecolari e 25.000 antigenici. I nuovi casi positivi sono stati 1.492. I decessi sono stati 32. E 610 i guariti.

L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato ha detto: «Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. Ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%.

Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Agenas, aggiornato al 15 marzo, l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva si attesta ora al 35%, segnando un aumento del 4% rispetto al 9 marzo, in cui si era superata la soglia critica del 30%, arrivando al 31%. Vicina alla soglia critica del 40% l'occupazione dei letti dei reparti di area non critica di pneumologia, malattie infettive e medicina generale: a livello nazionale è del 39%, registrando una crescita del 4% rispetto al 9 marzo. Secondo i dati pubblicati dall'Agenas, sono 13 (2 in più rispetto al 9 marzo) le regioni che superano la soglia del 30%: Abruzzo (40%), Emilia Romagna (49%), Friuli Venezia Giulia (40%), Lazio (31%), Lombardia (51%), Marche (57%), Molise (51%), Provincia autonoma di Bolzano (33%), Provincia autonoma di Trento (53%), Piemonte (44%), Puglia (33%), Toscana (40%) e Umbria (53%).