Più di due metri di distanza da chiunque altro mentre si mangia, si beve o si sta senza mascherina. E quarantena anche per chi è stato vaccinato, se ha avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid-19. Sono questi i punti salienti delle ultime raccomandazioni dell'Inail, dell'Iss, del ministero della Salute e dell'Aifa che hanno redatto un documento dal titolo "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione".

Tra le raccomandazioni anche quella di somministrare il vaccino in una sola dose, dopo un periodo variabile tra i 3 e i 6 mesi dalla malattia per chi ha già contratto il Covid, a meno che non sia immunodepresso.

A quel punto però si accorciano i tempi e aumentano a due le iniezioni.