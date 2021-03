Volete scoprire tutti i segreti dei libri pop-up e realizzarne uno? Allora non potete perdere il corso in diretta con "Din don art" per imparare i vari meccanismi delle animazioni pop-up, dall'idea, ai materiali alla realizzazione. Scoprirete un universo che vi appassionerà, assicura don Dino Mazzoli. Non resta che procurare carta, colla, forbici e alla fantasia e a tutte le modalità per realizzare il libro ci penserà il parroco don Dino. Quando e dove? Appuntamento domani alle 20.30 sulla piattaforma Google meet.

Per tutte le informazioni è possibile seguire la pagina Facebook "Din don art".

Quella di domani è una delle tante iniziative ideate da don Dino che, soprattutto in questo ultimo anno che ha costretto a restare mesi e mesi in casa, è stato "vicino" ai suoi parrocchiani e non solo, con tanti eventi in modalità on line. Il gioco che don Dino preferiva fare da piccolo era: disegnare, costruire, tagliare, incollare, colorare. E la creatività continua ad accompagnarlo in ogni sua azione, soprattutto per contribuire ad avvicinare i giovani alle cose belle della vita. Il parroco di San Giuseppe e San Pietro, a Veroli, è un volto noto anche su Tv2000 nel programma "Caro Gesù. Insieme ai bambini". E con le sue idee, la sua fantasia, continua a offrire preziosi strumenti anche per la catechesi, come ha già fatto con il suo libro-tutorial "Luci...di carta".