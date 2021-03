L'amministrazione Ottaviani, mediante l'assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Fabio Tagliaferri, sta continuando a effettuare interventi sui marciapiedi e sulla segnaletica stradale del territorio, allo scopo di contribuire a valorizzare ulteriormente l'ornato cittadino e il decoro dei beni pubblici comunali oltre che il profilo della sicurezza.

In particolare, su viale Mazzini sono state eliminate le ceppaie degli alberi che invadevano l'area, per renderla più fruibile e sicura. È stata riorganizzata inoltre la segnaletica da piazzale san Tommaso d'Aquino fino a viale Mazzini, con il risultato di implementare la sicurezza della zona ricavando inoltre ulteriori stalli di sosta con nuove aiuole e la sistemazione delle alberature. Le attività di messa in sicurezza e adeguamento - con la rimozione delle radici affioranti e invasive - continueranno nella zona in cui insiste il Tiravanti e su viale America Latina, mentre quelle sulla segnaletica interesseranno via Ciamarra.