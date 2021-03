Sono 20.396 i nuovi contagi registrati oggi in Italia con 369mila tamponi effettuati (nella giornata precedente erano stati erano stati 179.015). Il tasso di positività è del 5,5%, in calo rispetto alle 24 ore precedenti, quando si era attestato a 8,5%. Le vittime di oggi sono state 502, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 103.001, mentre il totale dei contagi raggiunge quota 3.258.770. Ieri i casi individuati erano stati 15.267, mentre i morti erano stati 354.