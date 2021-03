Gesti che lasciano senza parole: ancora furti al cimitero comunale. Ad essere rubati vasi e fiori all'interno del campo santo di Sora. Un perché non c'è, ma solo tanta rabbia per chi si era recato nel luogo sacro per lasciare un fiore sulla tomba del proprio caro defunto e non ha trovato più il vaso dove mettere un fascio di rose.